Höchstberg: Arbeiter bei Betriebsunfall schwer verletzt

Ein 56 Jahre alter Mann wurde am frühen Dienstagmorgen durch einen Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände am „Uersfelder Bahnhof“ schwer verletzt.

Bei Kranarbeiten stürzte plötzlich ein mit Fenstern beladenes Gestell herab und begrub den Mann teilweise unter sich. Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.



