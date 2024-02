Hochwertiges Klapprad vor dem Netto entwendet

Am heutigen Montag, 19.02.2024, kam es zwischen 07:55 und 08:15 Uhr zu einem Diebstahl eines Klapp-Pedelecs vor dem Netto-Discount in Mülheim/Mosel.

Vergleichsbild, Quelle: Internet Foto: Polizeidirektion Wittlich

Ein bis dato unbekannter Täter nutze die etwa 20minütige Abwesenheit des Eigentümers im Geschäft, um das mittels Bügelschloss am Fahrradständer gesicherte Klapprad zu entwenden. Möglicherweise könnten andere Passanten/Kunden die Tat bzw. verdächtige Personen bemerkt haben.

Bei dem Rad handelt es sich um ein elektrifiziertes 20 Zoll Klapprad der Marke „Swifty Liberte“ in der Farbgebung Rot/Silber. Ein Beispielbild des Rades ist beigefügt. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Bernkastel-Kues entgegen.



