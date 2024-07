Hochwertiges E-Bike entwendet

Am 21.09.2024 wurde gegen 19:20 Uhr ein hochwertiges E-Bike der Marke Cannondale (Farbe schwarz-grün) von der Baustelle des Neubaus in der Brautrockstraße 45 entwendet.

Die unbekannte, etwa 20-jährige Täterin setzte sich nach Tatausführung in einen dunklen Kombi mit niederländischem Kennzeichen.

Zuvor wurde der Wagen durch Zeugen mit zwei weiteren unbekannten Personen in der Nähe der Mosel wahrgenommen.



Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Zell sowie jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.



