Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 19:51 Uhr

Alf

Hochwertiges Baugerät aus Firmenwagen entwendet.

Am 26.10.2020 zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde in der Wittlicher Straße in Alf aus einem Fiat Ducato Firmenwagen ein hochwertiges technisches Baugerät entwendet.