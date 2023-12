Betteldorf

Hinweise auf Zelte im Wald mit dem Verdacht auf wildes Campen stellten sich als alte Siloballen heraus

Am 30.12.2023 gegen 10:52 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass im Bereich der K 63 (Am Döhmberg) in Betteldorf mehrere sogenannte Igluzelte aufgestellt seien.