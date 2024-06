Hinweis auf vermutlichen Trickdiebstahl

Hohenfels-Essingen Am frühen Freitagabend gegen 18:15 Uhr kam es in der Gerolsteiner Straße in Hohenfels-Essingen zu einem vermeintlich geplanten aber gescheiterten Trickdiebstahl.

Das vermeintliche Opfer wurde demnach durch zwei Frauen beim Blumengießen vor dem Haus angesprochen. Die Frauen, eine um die 50 Jahre alt und mit einem bunten Sommerkleid bekleidet und die andere um die 20 Jahre alt mit schwarzem Oberteil und langen blonden Haare, gaben an, Mutter und Tochter zu sein. Die Tochter sei schwanger und man müsse sich vom Ehemann bzw. Vater verbergen. Sie wollten daher unbedingt ins Haus gelassen werden und gingen auf die geöffnete Haustüre zu. Die Zeugin folgte den beiden und man hielt sich im Hausflur auf. Die ältere der beiden Frauen fragte nun nach einem nötigen Toilettengang und einem Glas Wasser. Ihr wurde sodann der Gäste-WC, welcher sich ebenfalls im Flurbereich befand, gezeigt und die Frau verschwand dort. Die jüngere Frau versuchte nun das Opfer in ein Gespräch zu verwickeln und weiter ins Hausinnere zu gelangen. Nachdem die ältere Frau den „Toilettengang“ beendet hatte, wollte nun auch die jüngere Frau die Toilette aufsuchen. Der Hauseigentümerin reichte es nun und bat beide Frauen vor die Tür. Dem leisteten sie dann auch Folge und verschwanden, nachdem sie noch eine PET-Flasche Mineralwasser erhielten.



Zeugen, die Hinwiese auf die beiden Frauen geben können, wenden sich bittet an die Polizei-wache Gerolstein unter tel.: 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06591 96260



