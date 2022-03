Hinweis auf Spendensammler unter Umständen in betrügerischer Absicht

Am 28.03.2022 erhielt die Polizeiinspektion Daun Hinweise auf sich im Stadtgebiet Daun aufhaltende Personen, welche im Bereich der Mehrener Straße in Daun auf den Parkplätzen der dortigen Supermärkte gezielt Personen ansprachen und nach Spenden baten.





Die Spenden sollten für die Institution für Gehörlose Sprechbehinderte sein.



Diese Institution war in dieser Form nicht real existent.



Die Person des Sammlers konnte wie folgt beschrieben werden: 27-29 Jahre alt, 170 cm groß, etwa 75 kg, kurze dunkle Haare, dunkle Augen, bekleidet mit Jeansjacke, sehr gepflegtes Äußeres.



Hinweise zur Person, mögliche Hinweise auf mitgeführte Fahrzeuge oder weitere Personen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



In diesem Zusammenhang wurde ebenso bekannt, dass es am 16.03.2022 bereits zu einem vergleichbaren Sachverhalt kam.

Hier deckte sich die Beschreibung der Person annähernd mit der hier bereits dargestellten.



Auch hier werden weitergehende Hinweise auf gleichem Wege an die Polizeiinspektion Daun erbeten.



Es dürfte sich nach dem Stand der ersten Ermittlungen um betrügerisches Sammeln gehandelt haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



