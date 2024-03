Hillesheim: Polizei nimmt Traktordieb fest

Anschließend fuhr er mit dem 150000 Euro teuren Schlepper in Richtung Ortslage. Dort steuerte er eine Tankstelle an und begann das Gerät zu betanken. Zeugen fiel während dessen auf, dass am Traktor keinerlei Kennzeichen angebracht waren. Diese Beobachtung meldeten sie der Dauner Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann noch während des Tankvorganges antreffen. Er hatte bis dahin schon für über dreihundert Euro Diesel eingefüllt. Schnell wurde klar, der Traktor war geklaut, er war nicht angemeldet und versichert, der Dieb hatte keinen Führerschein und die Betankung hätte er auch nicht zahlen können, denn Barmittel oder andere Zahlungsmöglichkeiten waren ebenfalls nicht vorhanden. Der Täter wurde festgenommen. Der Schlepper wurde dem Landmaschinenhandel zurückgegeben.



