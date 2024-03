Daun

Hillesheim: Feuerwehr löscht Brand in Waldstück

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Die Feuerwehr Hillesheim rückte am Montagmorgen mit 18 Einsatzkräften zu Löscharbeiten in ein Waldstück Nahe der L 26 in Richtung Wiesbaum aus.