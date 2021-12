Hillesheim – Einbruch in REWE Markt mit Zielrichtung Tabakwaren

Am 03.12.2021, 01:42 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür zunächst Zutritt zur Bäckereifiliale und gelangten von dort aus in den Markt.

Dort entwendeten diese aus einer Auslage im Kassenbereich eine größere Menge an Tabakwaren. Der Abtransport der Zigarettenpackungen erfolgt mittels Laubsammelbehältern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 10.000 EUR.



Die Auswertung der gesicherten Spuren, inkl. des Videomaterials, sowie die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592 / 96260 entgegen.



