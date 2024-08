Hillesheim

Hillesheim: Einbruch in Bäckereifiliale

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckereifiliale am REWE in der Kölner Straße.