Speicher

Herrenlosen E-Bike in Speicher aufgefunden

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i E-bike Foto: Polizeidirektion Wittlich

Am 31.05.2024 gegen 23:15 Uhr wurde in der Jacobsstraße in Speicher ein herrenloses grau-rotes E-Bike der Marke „Liqbike“ aufgefunden.