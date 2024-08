Kröv

Heizöl in die Mosel gelaufen

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am 18.08.2024, gg. 16:28 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über ausgelaufenes Heizöl in Kröv in Kenntnis gesetzt.