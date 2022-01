Nohn

Heckscheibe eines parkenden Pkw zerstört

Ein unbekannter Täter hat in Nohn, in der Bergstraße, in der Nacht vom 27.01.22, 22:30 Uhr bis 28.01.22, 11:00 Uhr, die Heckscheibe des neben der Fahrbahn parkenden Pkw Hyundai i30, zerstört.