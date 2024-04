Prüm

Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 05.04.2024, wurde in der Zeit von etwa 17:15-18:15 Uhr im Bereich des Forstamts in Prüm die Heckscheibe eines dort abgestellten PKW eingeschlagen.