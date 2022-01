Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr

Bei Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Daun war die 36-Jährige erheblich alkoholisiert.

Auf Aufforderung verließ diese die Wohnung zunächst, kehrte jedoch nach polizeilichem Einsatzende, etwa 30 Minuten später zurück und randalierte bei dem Zeugen.



Abermals wurde die Anschrift durch die Beamten aufgesucht. Die 36-Jährige verweigerte das Verlassen der Wohnung, trotz mehrfacher Aufforderung und auf Wunsch des Zeugen.



Letztlich wurde sie durch die Beamten nach Androhung unmittelbaren Zwangs aus der Wohnung geführt. Beim Verbringen zum Streifenwagen leistete sie Widerstand.



Die 36-Jährige wurde aufgrund ihres Gesamtzustandes in ein Krankenhaus verbracht, welches sie im weiteren Verlauf des Abends gegen ärztlichen Rat wieder verließ.



Gegen 22:52 Uhr wurde die 36-Jährige sodann durch Beamte der Polizeiinspektion Daun im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit ihrem Personenkraftwagen fahrend angetroffen.



Sie stand nach wie vor erheblich unter Alkoholeinfluss, so dass ihr nach Untersagung der Weiterfahrt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen wurde.



Im Anschluss wurde sie sodann aufgrund der Gesamtumstände zwangsweise in ein Krankenhaus eingewiesen.



