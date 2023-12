Hausfriedensbruch

Am 24.11.2023 gegen 20:16 Uhr überstiegen mehrere dunkel gekleidete Personen den Zaun des Geländes „Schloßbrunnen“ in Pelm und begaben sich auf das Gelände.

Als dies durch den Werkschutz des Geländes festgestellt wurde, wurde das 40.000 m² große Gelände schnell mit starken Kräften der Polizeiinspektion Daun, bei gleichzeitiger Unterstützung der benachbarten Dienststellen angefahren und umstellt.



Nach erfolgter Durchsuchung des Geländes und des Gebäudes konnten keine Personen mehr festgestellt werden.



Augenscheinlich war es nicht zu einem Einbruchsversuch in das Gebäude gekommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



