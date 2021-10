Gut gelaufen

Am Samstag hieß es im FiF in Schönecken: „O'zapft is“.

A riesn Gaudi in „Blau Weis“.



Nach Angaben des Veranstalters besuchten ca. 380 Gäste das abendliche Event bei Live-Musik und guter Laune.

Auch aus Sicht der Polizei verlief das Oktoberfest im Burgflecken störungsfrei.



Im Rahmen von angekündigten und durchgeführten Alkoholkontrollen gab es keine kritikwürdigen Beanstandungen.



Auch am kommenden Wochenende werden Polizeibeamtinnen und – beamte die dann stattfindenden Oktoberfeste und die Halloween-Party in Schönecken von Anfang an begleiten.



Die sichere An- und Abreise gerade der jungen Erwachsenen steht dabei im Focus.



