Lieser

Gullydeckel entnommen und auf die Straße gelegt

Am Sonntagmittag, den 11.10.2020, gegen 17:30 Uhr, als auch am Montagnachmittag, den 12.10.2020 gegen 16:30 Uhr, wurden in der Kirchstraße in Lieser Gullydeckel entnommen und auf die Fahrbahn gelegt.