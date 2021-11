Hillesheim

Großer Ton-Blumemtopf mit Bäumchen zerstört

Ein unbekannter Täter hat in Hillesheim, Graf-Mirbach-Platz, in dem Zeitraum vom 19.11.21, 21:00 Uhr bis 20.11.21, 09:00 Uhr, einen vor der Haustür stehenden roten Ton-Blumentopf, in dem ein kleines Bäumchen gepflanzt war, umgestoßen, sodass der Blumentopf zerbrochen ist.