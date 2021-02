Graffitischmierereien

Es wurde mehrmals der Schriftzug „Hood 54“ aufgesprüht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es erneut zu Graffitischriftzügen, diesmal an dem Einlaufbauwerk des Wasserlaufs in der Parkanlage an der Bahnhofstraße.

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet mögliche Augenzeugen sich unter der Telefonnummer 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden.



