Daun

Graffiti am Sportplatz Gillenfeld, Tatzeitraum vergangenes Wochenende

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am 16.09.2024 wurde festgestellt, dass Unbekannte an einer Wand des Vereinsheims am Sportplatz Gillenfeld einen Schriftzug mit Sprühfarbe angebracht haben.