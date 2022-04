Glück im Unglück

Der Unfallverursacher setzte trotz der unklaren Verkehrslage in einer Kurve zum Überholen eines LKW inklusive Anhänger an. Die junge Fahrerin des entgegenkommenden PKW bremste ihr Fahrzeug beim Erblicken des Überholenden bis zum Stillstand ab und konnte somit Schlimmeres verhindern. Trotz des Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß. Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich alle drei Fahrzeuge nebeneinander auf der Fahrbahn. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Auf wundersame Weise wurde niemand verletzt. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme kam es auf dem Teilstück der B50 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.



