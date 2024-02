Gillenfeld. Unbekannte beschädigen Fensterscheibe

Der Bewohner eines Hauses im Amselweg hatte das Anwesen am gestrigen Morgen für kurze Zeit, etwa dreißig Minuten, verlassen.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Als er gegen 09.30 Uhr wieder zurück gekommen war, stellte er fest, dass unbekannte Personen ein Loch in eine Glasscheibe gebracht hatten. Dies befand sich genau in Höhe des Griffs der Haustür. Vermutlich hatten der oder die Täter das Haus nicht betreten. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.



---------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/9626-0

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun





Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell