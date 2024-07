Gillenfeld – Diebstahlserie in Gillenfeld

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Ortslage Gillenfeld zu mehreren Diebstählen.

Zielrichtung der bisher unbekannten Täter waren zum einen ungesicherte Fahrräder und Wertsachen aus unverschlossenen PKW. In einem Fall haben sich die Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft und Bargeld entwendet, während die Bewohner schliefen.



Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Tel.: 06592 / 9626 0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de





