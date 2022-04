gezielte Verkehrskontrollen anlässlich des sogenannten Car-Friday

Ein Hauptaugenmerk lag hierbei auf möglichen technischen Veränderungen an den Fahrzeugen.



Im Zeitraum zwischen 08 Uhr und 18 Uhr wurden mit Schwerpunkt im Bereich der Anfahrt zum Nürburgring sowohl stationäre, als auch mobile Verkehrskontrollen durchgeführt.



Hierbei wurden nachfolgende Verstöße festgestellt und folgende Maßnahmen getroffen.



Es wurden insgesamt zwei Verstöße wegen nicht zulässigen Anbauten von Fahrzeugspoilern festgestellt. In einem weiteren Fall wurden technische Veränderungen wegen Anbringen von nicht genehmigten Spurplatten festgestellt. In zwei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden.



Weiterhin wurden diverse Verwarnungen wegen nicht Befolgen der Anschnallpflicht ausgesprochen.



Im Rahmen der Anfahrt zum Nürburgring kam es im Bereich der Ortslage von Kelberg aufgrund von stockendem Anreiseverkehr darüber hinaus zu einem leichten Auffahrunfall, bei dem glücklicherweise nur Sachschaden entstand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell