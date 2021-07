gezielte Kontrollen hinsichtlich alkoholisierter Fahrzeugführer

Gegen 17:14 Uhr wurde hierbei ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Renault Master kontrolliert, welcher sein Fahrzeug unter dem Einfluss von knapp unter 1,10 Promille führte.



Gegen diesen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Ausnüchterung untersagt.



Gegen 18:13 Uhr sodann wurde ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen einer polizeilichen Kontrolle unterzogen.



Bei diesem wurde eine Alkoholkonzentration von knapp unter 0,5 Promille festgestellt, so dass ihm die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt werden musste.



Die Polizei weißt an dieser Stelle abermals auf die hinlänglich bekannten Gefahren des Führens von Kraftfahrzeugen unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Straßenverkehr hin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



