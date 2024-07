Gewerbliche Drohne beschädigte bei Spritzarbeiten Stromleitung

Am 19.07.2024 kam es gegen 22 Uhr in einem Weinberg in der Gemarkung Veldenz zu einer Kollision zwischen einer 70kg schweren Drohne und einer Stromleitung.

Anzeige

Das Fluggerät, welches von einem gewerblichen Betreiber zu Spritzarbeiten genutzt wurde, geriet versehentlich in eine dortige Überlandleitung, welche hierdurch beschädigt wurde. Auch an der Drohne und einigen Weinstöcken entstand durch den Absturz aus geringer Höhe Sachschaden, welcher insgesamt auf etwa 3000 Euro beziffert wird.

Da die Stromleitung, nach ersten Erkenntnissen des alarmierten Technikers des Netzbetreibers, lediglich einen in der Nähe befindlichen Mobilfunkmast versorgt, könnte es hier zu Beeinträchtigungen kommen. Private Haushalte waren nicht von Stromausfällen betroffen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/9527-0

Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell