Traben-Trarbach

Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 31.08.20 um 00:30 Uhr in der Brückenstraße in Trarbach überprüften Beamte der Polizei Zell die Rahmennummer eines von einer männlichen Person mitgeführten Mountainbikes.