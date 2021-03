Gestohlene Fahrpläne verursachen Sachschaden, Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 01.02.2021 und dem 08.03.2021 wurden in der Stadt Zell (Mosel) an mehreren Bushaltestellen die Fahrplankästen mit samt der Fahrpläne entwendet.

Hierdurch entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Durch den Geschädigten wurde Strafanzeige erstattet.

Es werden nun Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben machen können.



Hinweise bitte an die:



Polizeiinspektion Zell (Mosel)

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

Tel.: 06542-98670

Mail: pizell@polizei.rlp.de



