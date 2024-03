Geschwindigkeitskontrollen in Niederprüm und Brandscheid

Niederprüm / Brandscheid (ots) – Am 07.03.2024 führte die Polizei Prüm in den Abendstunden eine Geschwindigkeitskontrolle in der St. Vither Straße in Niederprüm durch. Es wurden nur geringfügige Verstöße festgestellt.

Es wurden nur geringfügige Verstöße festgestellt. In der Spitze wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 67 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.



Am 08.03.2024 wurde im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hauptstraße in Brandscheid durchgeführt. Zehn Verkehrsteilnehmer überschritten hierbei die zulässige Geschwindigkeit.

In der Spitze wurden zwei Fahrzeuge bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h gemessen.



Die Polizeiinspektion Prüm wird auch zukünftig verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.



