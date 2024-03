Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiwache Gerolstein

Am 26.02.2024 wurde jeweils die gefahrene Geschwindigkeit innerorts in Rockeskyll in der Dorfstraße, in Hohenfels-Essingen in der Gerolsteiner Straße und in Birresborn in der Mürlenbacher Straße überwacht.

Hier wurden jeweils nur geringfügige Verstöße festgestellt und geahndet.



Am 27.02.2024 wurde in Lissingen, B 410, in Fahrtrichtung Gerolstein kontrolliert.

Festgestellt wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße. Bei erlaubten 50 km/h wurde in der Spitze ein Fahrzeug mit 73 km/h gemessen.



Am 28.02.2024 wurde in der Raderstraße in Gerolstein eine Kontrollstelle durchgeführt.

Bei erlaubten 30 km/h wurde ein Fahrzeug mit 60 km/h gemessen.

Letztlich wurden fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.



