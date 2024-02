Hohenfels-Essingen

Geschwindigkeitskontrolle auf der B410

Am Mittwoch, den 21.02.2024, führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 410 in Hohenfels-Essingen in Fahrtrichtung Gerolstein durch.