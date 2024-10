Gerolstein

Geschwindigkeitskontrolle

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Freitag, den 11.10.2024 in der Zeit von 15:00 – 16:30 Uhr führten die Polizeibeamten der Polizeiwache Gerolstein eine Geschwindigkeitsmessung in der Prümer Straße in Gerolstein durch.