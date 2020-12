Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 11:01 Uhr





„Motorradfahren in der Eifel – aber sicher!“



Unter diesem Motto war die Polizeiinspektion Prüm am Sonntag personell und technisch besonders aufgestellt.



In Daleiden überwachten Beamte*innen der Polizeiinspektion Prüm mit Unterstützungskräften anderer Dienststellen das Fahrverhalten von motorisierten Zweiradfahrern*innen.



Zwischen morgens 10 Uhr und nachmittags 16 Uhr wurden insgesamt 61 Zweiradfahrer*innen wegen der gemessenen Geschwindigkeit innerhalb der Ortslage von Daleiden beanstandet.



In einigen weiteren Fällen musste polizeiliche Kritik am technischen Zustand des jeweiligen Motorrades geübt werden.



Die Polizei erinnert an wichtige Aspekte, die bei schweren Motorradunfällen immer wieder eine wesentliche Rolle spielen:



Tragen Sie stets Ihren Schutzhelm und auffällige Motorradbekleidung. Schalten Sie stets ihr Abblendlicht ein. Fallendes Laub, Nebel, Wind und Nässe gehören zur herbstlichen Witterung – passen Sie Ihre Geschwindigkeit entsprechend an. Fahren Sie gelassen und vorausschauend, bleiben Sie bremsbereit. Rechnen Sie immer damit, dass andere Verkehrsteilnehmer Sie nicht wahrnehmen. Halten Sie angemessenen Front- und Seitenabstand ein.



Unterlassen Sie Kolonnenspringen und Überholen bei Unübersichtlichkeit.



Wir – die Polizei – wollen, dass sie und andere sicher an ihr Zeil kommen.



