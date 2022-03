gemeldete Massenschlägerei

Am 13.03.2022 gegen 01:38 Uhr wurde eine Massenschlägerei in der Leopoldstraße in Daun im Bereich einer dortigen Lokalität gemeldet.





Als die Beamten der Polizeiinspektion Daun vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass vermutlich ein 18- und ein 19-Jähriger, beide aus dem Bereich der VG Daun miteinander in Streit gerieten, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.



Es mischten sich sodann weitere Personen aus den Gruppen, denen die beiden Beteiligten angehörten, in die Auseinandersetzung ein.



Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten schwerwiegend verletzt.



Zeugen, welche Hinweise auf das Tatgeschehen geben können, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell