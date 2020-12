Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 03:31 Uhr

Prüm

Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Birgel

In der Zeit vom 13.09.2020 bis 20.09.2020 wurde am Kyllradweg in Birgel, unterhalb des Autohandels Caspers, eine Schildertafel der Ortsgemeinde Birgel durch unbekannte Täter beschädigt.