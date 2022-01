Prüm

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf Parkplatz an der L 17, nahe Bleialf Am Donnerstag, den 30.12.2021, kam es auf zwei Parkplätzen an der L17 nahe Bleialf, durch bislang unbekannte Täter zur Sachbeschädigung an Mülltonnen sowie einem Leitpfosten.