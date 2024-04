Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Bitburg und Polizeiinspektion Bitburg anlässlich eines Bombenfundes in Bitburg

Anzeige



Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich um eine amerikanische 125 Kilo schwere Bombe.

Die Arbeiten auf der Baustelle wurden daraufhin eingestellt.

Eine Einsatzleitung unter der Leitung des Bürgermeisters der Stadt Bitburg, Joachim Kandels, hat inzwischen die weitere Vorgehensweise festgelegt.

Demnach ist die Entschärfung für Sonntag, 14.00 Uhr, vorgesehen.

Dazu muss das Gebiet in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle der Bombe evakuiert werden. Von dieser Maßnahme betroffen ist auch das Krankenhaus Bitburg.

Daher werden am Sonntag umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen erforderlich sein. Alle Betroffenen sind angehalten, den Bereich am Sonntag bis 11:00 Uhr zu verlassen.

Details zu dem geplanten Einsatz werden in einer Pressekonferenz am Freitag, 05.04.2024, 14:30 Uhr im Rathaus Bitburg bekannt gegeben.

Weitere Informationen, wie eine erste Übersichtskarte von dem zu evakuierenden Bereich, sind unter www.bitburg.de zu finden.



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

