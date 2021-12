Gemeinsame Kontrolle der Polizeiinspektion Zell mit der Hochschule der Polizei Rheinland Pfalz

Die Polizeiinspektion Zell (Mosel) führte am 07.12.2021 in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Polizei eine Verkehrskontrolle auf der L226 Höhe des Bundeswehrdepots durch.

Neben zahlreichen verkehrserzieherischen Gesprächen im Hinblick auf die winterlichen Straßenverhältnisse und den Gefahren, die mit dem Benutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt in Zusammenhang stehen, wurde einige weitere Verstöße festgestellt und geahndet. Hierzu zählten zahlreiche Verstöße gegen die Gurtpflicht und mehrere Fahrzeuge, deren technischer Zustand erhebliche Mängel aufwies. In einem Fall erlosch die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.

Einem weiteren Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



