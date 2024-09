gelöste Radmuttern in Waxweiler

Waxweiler

Zwischen dem 29.08.24 um 7:00 Uhr und dem 31.08.24 um 10:30 Uhr, wurden in Waxweiler, auf dem Parkplatz am Weiherbach, durch einen bislang unbekannten Täter, die Radmuttern an einem schwarzen Fiat gelöst.