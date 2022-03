geklärte Verkehrsunfallflucht

Am 07.03.2022 gegen 13:38 Uhr parkte eine 84-jährige Unfallverursacherin aus dem Bereich der VG Gerolstein mit ihrem Personenkraftwagen rückwärts aus einer Parklücke auf dem LIDL-Parkplatz in Gerolstein aus.





Hierbei kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 26-jährigen Unfallbeteiligten.



Die Geschädigte sprach die Unfallverursacherin auf den Zusammenstoß an, diese entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Aufgrund des durch die Geschädigte abgelesen Kennzeichens des Fahrzeugs der Unfallverursacherin konnten Beamte der Polizeiwache Gerolstein diese ermitteln.



Die Unfallverursacherin musste sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell