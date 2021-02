Geisterfahrer auf der A60

Bitburg A 60 (ots). Am 10.02.2021, gegen 14.19 Uhr wurde der Polizei Bitburg ein Falschfahrer auf der A60 an der Anschlußstelle Bitburg gemeldet.

Der PKW fuhr auf der Richtungsfahrbahn Wittlich in FR Norden. Das Fahrzeug wendete im Anschluß auf der Autobahn und fuhr auf die Bundesstraße 51 in Richtung Bitburg auf. Die 81 jährige Fahrerin konnte im Anschluß in Bereich Prüm gestellt werden.



Zeugen oder Gefährdete werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



