Gillenfeld

Gefährliches Überholmanöver, Zeugen gesucht

Bereits am 14.12.2023 gegen 13:00 Uhr, also schon etwas länger her, befuhr ein unbekanntes dunkles Fahrzeug mit MY-Kennung die B421 von Mehren kommend in Fahrtrichtung Strotzbüsch.