gefährliches Überholmanöver endet in Verkehrsunfall

Ein roter VW Bus überholte in Fahrtrichtung Arzfeld einen PKW.

Der Fahrer des entgegenkommenden PKW BMW musste aufgrund dessen eine Gefahrenbremsung durchführen und um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, in den Straßengraben ausweichen.

Der Fahrer des PKW VW Bus setzte seine Fahrt fort.

Am BMW entstand leichter Sachschaden.

Nur durch die schnelle Reaktion des BMW Fahrers ist es zu keinem Personenschaden gekommen.



Die Polizei Prüm appelliert nochmals an vorausschauende Fahrweise, bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen und überholen Sie nur an Stellen an denen Sie auch den Gegenverkehr weit genug überblicken können.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



