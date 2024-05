Gefährliches Überholmanöver durch Linienbus

Am Dienstag, den 14.05.2024 gegen 15:45 Uhr kam es auf der B50 zwischen Olsdorf und Mülbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem LKW.

Während der Linienbus zu einem Überholmanöver ansetzte und auf die Gegenfahrspur fuhr, mussten sowohl der in gleiche Richtung fahrende LKW, als auch mindestens ein entgegenkommender PKW stark abbremsen und ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß noch zu vermeiden.



Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter den angegebenen Kontaktdaten mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf „X“: #BitBürgerpolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell