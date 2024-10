gefährlicher Verkehrsvorgang in Daleiden B410

Am Dienstagmorgen, 01.10.2024 gegen kurz vor 07:00 Uhr kam es zu einem gefährlichen Verkehrsvorgang auf der B410 kurz hinter Daleiden in Fahrtrichtung Dasburg in Höhe der dortigen Bushaltestellen.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug (heller Kleinwagen vermutlich mit luxemburgischen Kennzeichen) fuhr an einem an der Bushaltestelle haltendem Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht über die durchgezogene Linie auf der Gegenfahrbahn vorbei ohne den Gegenverkehr zu beachten.

Der entgegenkommende Kleinbus, besetzt mit Kindern, musste bis zum Stillstand bremsen um eine Frontalkollision mit dem Fahrzeug zu verhindern.

An den Bushaltestellen an beiden Straßenseiten standen zu diesem Zeitpunkt Schulkinder.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



