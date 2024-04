Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Anzeige

In mindestens einem Fall kam es dadurch

beinahe zu einem Verkehrsunfall. Es wurden Blumentöpfe auf die Fahrbahn

gestellt, Verkehrsschilder verdreht und Warnbaken umgeworfen, sodass diese auf

der Fahrbahn lagen. In der Nähe der Ereignisse konnten tatverdächtige Personen

angetroffen werden.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die im Zeitraum vor 02:43

Uhr Beobachtungen gemacht haben, die der Tataufklärung dienlich sein könnten.

Auch werden Zeugen gesucht, die die Strecke zwischen Bullay und Neef im Zeitraum

vor der Tat befahren haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

Zell (Mosel) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell (Mosel)

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

06542-98670

pizell.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell