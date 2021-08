Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Am Samstag, 31.07.2021, 08.10 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein verschobener Kanaldeckel im Talweg in Bitburg, in Höhe der Hausnummer 1, gemeldet.

Der Kanaldecke muss in der Zeit vom Freitag, 30.07.2021,17.30 Uhr, bis zum nächsten Morgen verschoben worden sein.

Eine Überprüfung durch die Streife ergab keine weitere auffälligen Kanaldeckel. Möglicherweise ist der Deckel beim Überfahren durch ein schwereres Fahrzeug ausgehebelt worden.

Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell