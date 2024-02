Speicher

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung durch Entnahme eines Straßeneinlaufes

Am 07.02.2024, in der Zeit von ca. 02:00 Uhr bis 05:30 Uhr, wurde in der Hachtstraße in Speicher durch unbekannte Täter ein Straßeneinlauf entnommen.